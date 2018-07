El relato de la víctima de la presunta violación en Mazarrón: "Nos arrodillaron a la fuerza"

Una de las víctimas de la presunta agresión sexual durante la verbena de San Juan en Mazarrón , Murcia, cuenta su versión de los hechos en una carta. En su impactante relato, la víctima explica cómo se acercó un adolescente para preguntar por el perro que habían llevado a la playa. "Dijo que por qué habíamos traído al perro y se quedó un rato tocándolo. Después me dijo que tenía unos amigos y que si queríamos conocerlos. Le dijimos que no", cuenta.

Posteriormente, explica que los presuntos agresores cogieron a las tres menores del brazo para llevarlas a un sitio apartado de la playa. "Nos cogieron del brazo diciéndonos que nos fuéramos con ellos, que no pasaba nada. Un niño ya estaba acosando a mi hermana". "A partir de entonces, las tres menores no pudieron hacer nada para evitar los presuntos abusos que sucedieron esa noche.:"Nos arrodillaron a la fuerza, se bajaron el bañador y nos obligaron a que se la ch******os, empujándonos de la cabeza y no dejándonos que nos levantáramos".