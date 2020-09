La viróloga Margarita del Val da las claves de la situación de España con el coronavirus: el contacto social y la mala utilización de la mascarilla

Esta viróloga ha dado claves de los datos de España en este momento: "Hemos empezado a subir mucho antes y con tres semanas que llevamos subiendo el numero de fallecidos, lo que empieza a ser problemático. En España se han prohibido las fiestas, pero en todas se han celebrado no fiestas y ha habido mucho contacto social y nos hemos quitado la mascarilla, ha habido muchos contagios". Sobre si puede ir a peor con la vuelta al colegio y al trabajo: "Claro que puede aumentar, otra de las cosas que no hemos respetado este verano es que no se tomaron las restricciones sobre mantener un grupo de contactos estable y a la vuelta nos encontramos con gente que no veíamos, eso es un problema, los primeros quince días se debería respetar el núcleo y guardar una autocuarentena".