Preocupación por la vuelta al colegio: "No tenemos los recursos necesarios para garantizar una vuelta segura"

'El Programa del Verano' ha hablado con Óscar Martín Centeno, miembro del Consejo de de directores de los Colegios de Madrid , que se ha mostrado preocupada por la gestión que se está realizando a menos de un mes de la apertura de los centros educativos: "Hemos recibido instrucciones que realmente son una colección de escenarios posibles que nos podemos encontrar, pero lo cierto es que tenemos muy poca información sobre el desarrollo de los diferentes protocolos que tenemos que aplicar en los centros educativos y es una de las cuestiones de las que los directores nos quejamos más porque ponen encima de nosotros la responsabilidad de diseñar toda una serie de acciones concretas para el desarrollo del comienzo de curso y nosotros no somos sanitarios. Estamos observando el comienzo de las clases con ganas de volver porque tenemos muchas ganas de que comiencen las clases presenciales, pero también con mucho miedo porque consideramos que todavía no tenemos los recursos humanos ni los recursos materiales necesarios como para garantizar una vuelta segura a las clases" , ha criticado.

Además, ha asegurado que todos los centros están trabajando en una vuelta no presencial: "Todos los centros educativos hemos empezado a diseñar ya ese escenario de no presencialidad. No podemos engañarnos, la no presencialidad no va a ser nunca tan efectiva como las clases dadas en un centro. Lo que queremos es volver, pero volver con todas las garantías de seguridad".