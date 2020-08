La vuelta al colegio más segura: comedor, aulas y recreo, analizados por un microbiólogo

La vuelta al colegio está a la vuelta de la esquina y ya son miles de padres que no saben qué va a pasar cuando llegue el mes de septiembre. El microbiólogo Jose Antonio López Guerrero ha analizado cómo de viable es que los más pequeños puedan ir al aula en los próximos días y si van a estar totalmente seguros.

¿Vuelta del colegio?

"Estamos en una segunda ola en este momento, no sería mala opción retrasarlo un par de semanas o un mes hasta que dobleguemos la curva ", explica sobre el regreso a las aulas. Además, el motivo de atrasar la llegada se debe a que en España hay " unos altos índices de transmisión ".

Comedores

Los padres tienen muchas dudas y no saben si van a poder utilizar los servicios delaula matinal o del comedor. El microbiólogo hace un llamamiento a la calma y explica los proyectos que se pueden llevar a cabo una vez que los niños regresen.

Soluciones

Hay que tener en cuenta que el virus no va a desaparecer, por lo que debemos reducir el contagio al mínimo posible. Por eso, el experto explica que haya una "una media de 15-20 alumnos por clase, habría que duplicar profesores y aumentar el espacio en las aulas ".

En cuanto al recreo y el momento de descanso, el microbiólogo declara: "¿Cómo le vamos a decir a niños que no se pueden socializar en un sitio común? Habría que escalonar la presencia en los patios y no me parece mala opción que hagan los recreos al aire libre, el virus se propaga 20 veces menos".