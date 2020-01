Amaya confunde las indirectas de Nacho: "Siempre he querido tener un amigo gay"

Nacho está pico y pala intentando conquistar a Amaya pero la mujer más fashion de Peñafría parece no haber entendido muy bien sus indirectas. Amaya se alegra de que su nuevo amigo sea tan bueno con ella y asegura que es el único con quien puede desahogarse en la ecoaldea: “Siempre he querido tener un amigo gay”. Nacho no da crédito a la confusión de su conquista pero, en vez de negarlo, le sigue la corriente. Y eso no es todo: ¡Amaya cree que Nacho y Pablo son pareja y que han escapado al pueblo para vivir su amor en libertad!