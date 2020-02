Toda la verdad sobre la amistad de Nacho y Pablo: "Te he destrozado la vida"

Las luces y sombras de su amistad

Qué injusta es la vida.... Mientras que Pablo se quedó con la chica ideal y el trabajo de sus sueños, Nacho tuvo que ponerse a trabajar de repartidor . Al recordarlo, Nacho no ha podido callarse más y ha estallado enfurecido contra su compañero: “Estoy harto de ti. Me has todos mis momentos de gloria. Eres un puto ególatra de mierda y estoy harto de ser el amigo majo que nunca pinta nada”.

Una bonita reconciliación

Sus palabras han hecho que Pablo abra los ojos y pida perdón a su amigo: "Te he destrozado la vida y no me he dado ni cuenta”. Ambos han entendido qué cosas fallan en su relación y han protagonizado una reconciliación de película. “Estos dos son mariquitas”, ha apuntado la madre del Cándido desde la ventana.