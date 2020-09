La AEMET no descarta que lleguen a Canarias episodios ciclónicos por el cúmulo de huracanes

Preocupación en Canarias por los cinco huracanes que se desplazan por el Atlántico. Los que están activos no afectarán al archipiélago, pero la AEMET no descarta la llegada de algún episodio ciclónico antes de que acabe el mes de octubre. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, Jesús Agüera, ha asegurado en declaraciones a la cadena Cope que los huracanes que se han formado en los últimos días en el Atlántico no llegarán al archipiélago, aunque no es descartable que antes de que acabe la temporada ciclónica nos veamos afectados por alguno de estos fenómenos.