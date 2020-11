Agradable, no es. Sam Davis es un joven que captó esta imagen cuando se encontraba en la costa de Delaware y, aunque en ese momento no tenía muy claro qué estaba pasando, al llegar a casa no tuvo dudas: una anguila escapa del interior de una garza en pleno vuelo. El ave probablemente agarró a la serpiente y la engulló, con la mala suerte de que esta no iba a rendirse fácilmente. Macabro, cuanto menos.