Fue localizado el 29 de enero al sur de la costa de Cayo Largo, en el norte de los Cayos de Florida, donde no es tan frecuente ver a estos gigantes del mar. Pero los bañistas no tienen nada que temer, según los expertos.

En general, a pesar de sus 360 kilos de peso y sus enormes dientes afilados, los tiburones blancos como Sable no son una amenaza porque no suelen acercarse a la playa. La última vez que el GPS que lleva desde que se dio a conocer para Ocearch saltó en los monitores de los observadores, Sable se encontraba a 32 km prudenciales de la playa. No se espera que se aproxime mucho más.