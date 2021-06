Asustados, con hambre y sin su madre . Así encontraron los voluntarios de una protectora italiana a estos cuatro corzos que, explican, no habrían estado así de no ser por el error inocente de una persona. Desde el centro de animales aprovechan para aconsejarnos sobre algo que nunca debemos hacer, ya que pone en peligro a las crías.

Desde el centro de recuperación de animales silvestres Cras Wwf Vanzago informan de que “sin la intervención humana incorrecta, los corzos habrían crecido en la naturaleza con su madre”. Para evitar que se repita la triste escena de las crías abandonadas, nos dicen qué es lo que no debemos hacer cuando nos encontremos a estos animales por el monte.

“Incluso si los ves solos no son huérfanos, ¡es normal”, informan. “La madre se va para no llamar la atención sobre el cachorro, pero no lo ha abandonado: vuelve un par de veces al día para amamantarlo”.