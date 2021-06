La lluvia en África podrá conducir a una invasión de mariposas en Europa

El cambio climático está alterando la distribución de los insectos

El profesor Tom Oliver, ecólogo de la Universidad de Reading y coautor del estudio, dijo en un comunicado : "Sabemos que el número de mariposas Painted Lady en Europa varía enormemente, a veces con 100 veces más de un año a otro. Sin embargo, se desconocían las condiciones que causan esto, y la sugerencia de que las mariposas podrían cruzar el desierto del Sahara y los océanos para llegar a Europa no fue probada.

El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que el aumento de la vegetación en la sabana africana durante el invierno y en el norte de África en la primavera, combinado con vientos de cola favorables, son los tres factores más importantes en el número de que emigrar a Europa.