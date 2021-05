Decía Walt Disney que “si puedes soñarlo, puedes hacerlo”. Pero, ¿qué es un sueño invadido por los mosquitos? Probablemente es más una pesadilla. Por ello, en el gigantesco parque temático Disney World que se encuentra en Florida, se han tomado algunas medidas que los mosquitos se mantengan alejados y los visitantes no tengan que preocuparse por las picaduras.

Si alguna vez has estado en Florida, sabrás que su apodo es ‘el estado del sol’ por una buena razón. En verano, cuando más gente aprovecha para pasar el día en Disney World, el sol aprieta, las temperaturas se disparan y, por si fuera poco, la humedad está por los aires, por lo que es de esperar que las plagas de mosquitos hagan de las suyas.

Así aleja a los mosquitos Disney

Lo primero de todo es evitar que los mosquitos puedan poner huevos. ¿Cómo? Asegurando que no se forman zonas de aguas estancadas como los habituales charcos que se forman en las atracciones que incluyen cascadas, por ejemplo. Hace ya muchos años, a un general retirado del ejército llamado Joe Potter se le ocurrió construir una especie de ranuras como alcantarillas por todo el parque, también en las zonas que jamás ven los turistas, para evitar que pusieran sus huevos. Estas se conocen a día de hoy como ‘Zanjas de Joes’, cuenta ‘ Inside the Magic ’.

Pero el agua no solo se acumula en el techo. También puede hacerlo bajo el suelo o en los tejados, por ello los castillos y hoteles del parque, así como las atracciones, fueron construidos pensando en los mosquitos. El agua no consigue estancarse en sus empinados tejados, y tampoco bajo el suelo o en las paredes, dado que estos edificios fueron construidos con curvas que impiden que el agua quede parada en algún tramo.

Como imaginarás, aunque no pongan los huevos, todavía podría colarse un buen número de mosquitos por diferentes vías en el parque, por lo que había que considerar el uso de insecticidas. Pero, puesto que el objetivo era evitar los mosquitos sin intoxicar a todos los visitantes con productos químicos, los directivos del parque optaron por un repelente natural: el ajo líquido. Los visitantes no lo huelen, pero Disney World huele a ajo para los insectos. Esta medida no es exclusiva de Disney, por cierto, se usa en muchos parques de atracciones.