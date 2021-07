Puede que la sequía y el excesivo calor no beneficien a los humanos, ni a la vegetación, ni a la mayoría de animales… Pero sí a los saltamontes. Los huevos están eclosionando en masa y esto está derivando en enjambres que sobreviven hasta la edad adulta. Esto no es bueno.

"Son un azote de la Tierra… Simplemente destruyen la tierra, destruyen las cosechas. Son simplemente un mal, mal depredador", le ha dicho Richard Nicholson, ganadero de un pequeño pueblo de Oregón, a The Guardian . A lo largo del día, los saltamontes comen sin parar el pasto y los granos del campo.

No son nuevos en el oeste del país, pero una plaga así es excepcional. Generalmente, los saltamontes no viven hasta la edad adulta porque las condiciones del invierno son demasiado frías, y las crías pasan hambre y son susceptibles a patógenos. Pero no este año. El invierno ha sido extremadamente seco y templado, y la primavera ha traído unas lluvias escasas que han estimulado la poca hierba que los ejemplares jóvenes de saltamontes requerían para proliferar. Y voilà: meses más tarde los cielos se oscurecen con sus enjambres y los campos son devorados en días.