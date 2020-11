Los tiburones blancos están desapareciendo en Sudáfrica, y esta vez no es culpa de los humanos

Los tiburones blancos han estado en decadencia en las costas de Ciudad del Cabo, Sudáfrica . Y parece que esta vez podría no ser culpa de humanos . ¿Qué animal es capaz de devorar una especie de hasta 7 metros? Al parecer, las orcas.

“El impacto de la pesca en la biodiversidad del océano es innegable y los tiburones no son una excepción. Muchas especies de tiburones producen pocas crías vivas y no pueden soportar la presión pesquera no regulada”, ha dicho el Gobierno de Sudáfrica en un comunicado.