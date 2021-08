Según ‘The Irish Post ’, Wally ha recorrido unos cuantos países, entre ellos Sicilia y parte de España, en lo que va de 2021. Cuando empezó a apretar el calor, no obstante, se volvió a la costa británica, más fresquita.

Desde Seal Recue Ireland han estado haciendo el seguimiento. La organización pidió a la ciudadanía que no acudiese a la costa donde se encontraba Wally y se resistiera a ver a la famosa morsa en persona, puesto que eso le estaba perjudicando. Recientemente solicitaba a los dueños de barcos que no estuvieran en uso que, por favor, dejasen que usase sus embarcaciones para reposar, puesto que no siempre encontraba una roca tranquila para hacerlo.