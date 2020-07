Dolor articular, color del cielo, viento: los síntomas nos indican que el aguacero va a llegar

Predecir qué tiempo va a hacer no es tarea fácil sin las herramientas y los conocimientos adecuados, aunque quienes se detienen a observar los fenómenos que ocurren a su alrededor pueden llegar a conclusiones que les permitan intuir, por ejemplo, si va a llover mañana. Es, quizás, la duda climatológica que más nos planteamos en nuestras vidas: no queremos que un chaparrón nos arruine un plan de playa, una escapada o una excursión al aire libre. Por eso, si te planteas la duda de cómo saber si a a llover, toma nota de estos indicadores de la naturaleza, y recuerda que no son infalibles, pero sí pueden ayudarte a comprender mejor cómo funcionan los fenómenos meteorológicos.