Una de las mejores formas de reducir la factura de la luz en la próxima DANA invernal del fin de semana, sin que nuestra salud se resienta y sin obligarnos a vivir abrigados durante el invierno es hacer un uso racional de la calefacción y, para ello, necesitamos aislar adecuadamente nuestra vivienda. No se trata de cerrar a cal y canto puertas y ventanas durante todo el día: de hecho, ventilar es necesario si queremos crear un ambiente sano, permitiendo que el aire se renueve y que los posibles microorganismos infecciosos salgan de la vivienda. Lo que sí podemos hacer es usar los elementos a nuestro favor e invertir en elementos que permitan mantener la temperatura interior inalterada siempre que lo necesitemos. Toma nota de estos consejos para aislar el frío en casa y evitar una temperatura desagradable.

También conviene no abusar de la temperatura: es preferible ir un poco abrigado mientras estemos en casa que intentar calentarla en exceso ya que, al fin y al cabo, no estamos en verano. En este sentido, OCU recomienda poner la calefacción a 21 grados y mantenerla a esa temperatura, evitando los picos de calor y bajando la temperatura durante la noche, pero sin apagarla.

Es preferible hacer esto que crear 'picos' de consumo que se producen cuando, por ejemplo, ponemos el termostato a 30 grados para enfriar una casa helada. Además, en caso de que haya estancias que no utilices, es buena idea mantenerlas cerradas para que el calor se distribuya principalmente en las zonas que sí se utilizan a diario.

Otro consejo clave es elegir bien los textiles en casa: no solo los que lleves puestos (no hace falta ir descalzo y en camiseta de manga corta durante el invierno), sino también los que vistan la vivienda. Cortinas gruesas y un poco oscuras (retendrán mejor el calor), mantas de lana, edredones nórdicos de calidad, alfombras calentitas... Usar unas buenas zapatillas que nos aíslen del suelo y generen calor es otro consejo básico.

Por otro lado, siempre es buena idea invertir un poco de dinero en unas buenas ventanas que aíslen del exterior (es posible que existan subvenciones en tu ayuntamiento o comunidad autónoma) y que eviten la entrada de aire. Si tu presupuesto no da para tanto, siempre podrás comprar cinta aislante para ventanas en tu ferretería: se trata de un producto que reducirá el paso de aire entre marco y ventana. También puede ser el momento para invertir en bombillas de bajo consumo si aún no lo has hecho.