El estudio ha sido publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), indica el IAC, que explica que las 'enanas marrones', también conocidas como 'enanas café' o 'estrellas fallidas', son el eslabón natural que hay entre las estrellas y los planetas. Son más masivas que Júpiter, pero no lo suficiente para quemar hidrógeno, que es el combustible que utilizan las estrellas para brillar, y por eso permanecieron invisibles hasta que los observadores los detectaron a mediados de los años noventa del siglo pasado.