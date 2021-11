Una teoría existente es que el agua fue transportada a la Tierra en las etapas finales de su formación en asteroides de tipo C, sin embargo, pruebas anteriores de la "huella" isotópica de estos asteroides encontraron que, en promedio, no coincidían con el agua encontrada en la Tierra, lo que significa que había al menos otra fuente no contabilizada -añade el profesor Bland-. Nuestra investigación sugiere que el viento solar creó agua en la superficie de pequeños granos de polvo y que esta agua isotópicamente más ligera probablemente proporcionó el resto del agua de la Tierra".