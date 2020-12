La investigación ha sido titulada ‘Arañas en el espacio: comportamiento relacionado con la telaraña orbe en gravedad cero’ y publicada en ‘ Science of Nature ’. Lo que querían saber los científicos que han hecho el seguimiento es si serían capaces no solo de montar sus habituales trampas de caza, los telares, sino también si podrían hacerlo sin luz.

Lo que han averiguado es lo siguiente: sí, pueden tejer, pero es fundamental que tengan acceso a una fuente de luz. Sin ella, las redes que tejen son simétricas, un comportamiento extraño que no forma parte de su naturaleza.

El experimento ya se probó en 2008

No es la primera vez que se realiza este curioso experimento. Ya en 2008 se hizo algo similar, y de nuevo en 2011, cuando el Baylor College of Medicine Center for Educational Outreach supervisó el progreso del estudio a bordo del transbordador espacial Endeavour. El segundo se realizó para corregir los errores del primero.