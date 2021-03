Cavernas subterráneas seguras para la conservación en la Luna

Criopreservar a -180 ºC en la Luna

Según los ingenieros de Arizona, en un plazo de 30 años podríamos ver proyectos que utilicen la levitación cuántica (que aún no es posible), incluido el arca lunar. "Proyectos como este es que me hacen sentir que nos estamos acercando a convertirnos en una civilización espacial, y a un futuro no muy lejano donde la humanidad tendrá bases en la Luna y Marte”, ha dicho el español Álvaro Díaz-Flores, estudiante de doctorado de la UArizona.