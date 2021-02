El 2021 está siendo noticioso, pero no tanto. El objeto nombrado 2020 XU6, al igual que todos los ‘NEO’, se monitorea muy de cerca mediante observaciones de posición de alta precisión y cálculos de mecánica celeste. “Su órbita se conoce con un alto nivel de precisión”, apunta el medio especializado ‘Sky Live’, y desde el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ya han confirmado que no, no impactará en la Tierra al menos en un futuro próximo.