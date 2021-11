Esto es, en realidad, una estupenda noticia. Aunque Nereus está catalogado como PHA (asteroide potencialmente peligroso) y como NEO (objeto próximo a la Tierra) por la NASA , su aproximación no supone un riesgo de impacto real en nuestro planeta, pero sí ofrecerá una buena ocasión para estudiar más de cerca la naturaleza del asteroide.

Lo más interesante de Nereus, no obstante, no es su tamaño y su cercanía, sino la oportunidad de exploración que ofrece. Su órbita es el doble de rápida que la de la Tierra, lo cual hace que no se descarte una misión al asteroide, como se hizo con Bennu. Se trata, por tanto, de un asteroide de clase Apolo (asteroides con una órbita cuyo semieje mayor es mayor que el de la Tierra).