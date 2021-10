Astrónomos descubren el primer planeta confirmado fuera de la Vía Láctea

Detectar un planeta en otra galaxia es difícil y, aunque los astrónomos saben que deberían existir, hasta ahora no se ha confirmado ningún sistema planetario fuera de la Vía Láctea. Debido a que la luz de otra galaxia se concentra en un área diminuta en el cielo, es muy difícil para los telescopios distinguir una estrella de otra, y mucho menos un planeta que orbita alrededor de ellas. Y las técnicas habituales para encontrar exoplanetas en nuestra galaxia no funcionan tan bien para planetas fuera de ella.

Ahora comenzó el juego de tachar cuidadosamente las posibles explicaciones, antes de que los investigadores pudieran siquiera considerar la opción de un planeta extragaláctico. “Primero teníamos que asegurarnos de que la señal no fuera causada por nada más ”, dice Rosanne, cuyo equipo argumenta en contra de una serie de posibilidades en su nueva publicación. "Hicimos esto mediante un análisis en profundidad de la caída de rayos X en los datos de Chandra, analizando otras caídas y señales en los datos de XMM, y también modelando las caídas causadas por otros posibles eventos, incluido un planeta".

¿Podría la caída de los rayos X ser causada por pequeñas estrellas como una enana marrón o roja ? No, argumentan, el sistema es demasiado joven para eso y el objeto en tránsito demasiado grande.

¿Podría ser una nube de gas y polvo ? No es probable, dice el equipo, porque la caída indica un objeto en tránsito con una superficie bien definida, que no sería lo mismo para una nube que pasa. Incluso si el planeta tuviera una atmósfera, aún tendría una superficie más bien definida que una nube.

¿Podría explicarse la caída por variaciones en el brillo de la propia fuente ? Los autores del artículo confían en que este no es el caso, porque aunque la luz de la fuente desapareció por completo durante unas horas antes de volver, la temperatura y los colores de la luz se mantuvieron iguales.

“Hicimos simulaciones por computadora para ver si la caída tiene las características de un planeta en tránsito, y encontramos que encaja perfectamente. Estamos bastante seguros de que esto no es otra cosa y que hemos encontrado nuestro primer planeta candidato fuera de la Vía Láctea”, agrega Rosanne.

Esta larga órbita del planeta candidato también es una limitación para el estudio, porque el evento no puede repetirse en el corto plazo. Es por eso que el equipo tiene cuidado de decir que encontraron un posible candidato a planeta, para lo cual la comunidad en general podría encontrar otras explicaciones, aunque no se han encontrado después de una cuidadosa investigación por parte del equipo. “Solo podemos decir con confianza que no se ajusta a ninguna de nuestras otras explicaciones”, aclara Rosanne.