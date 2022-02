Un cohete de SpaceX se desintegra sobre México

La amenaza de que un meteorito impacte en la Tierra siempre está ahí, como quedó claro con la película de Netflix Don’t Look Up, pero no fue un meteorito lo que robó la respiración a los residentes del oeste de México el pasado fin de semana. La noche del sábado, 5 de febrero, parte de un cohete Falcon 9 de SpaceX se desintegró en la atmósfera y se dejó ver en los cielos de Sinaloa y Baja California Sur.