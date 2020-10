Luna de cosecha

Seguramente te hayas fijado estos días, pero si no lo has hecho, es el momento: entre el miércoles y el sábado se dejará ver la luna de cosecha . El momento exacto del plenilunio, según la Nasa, se produjo a las 19 (hora peninsular) del 1 de octubre.

Luna azul de Halloween

Pero octubre no solo tendrá una luna llena, sino dos, en 2020. A finales del mes tendrá lugar la luna azul, coincidiendo con Halloween. Esto es tan atípico que no se da desde 1944, y la Nasa estima que no se repetirá hasta dentro de 19 años, con que no volveremos a ver una luna llena en la noche de las ánimas hasta 2039.