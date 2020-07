Eta acuáridas: el origen de la lluvia de estrellas que tendrá lugar a finales de julio

El origen de las eta acuáridas

Cómo ver la lluvia de estrellas de julio

Este mes no solo se producen las eta acuáridas, también las perseidas. Las segundas, no obstante, serán más activas las noches del 11 al 13 de agosto, pero no descartes si cazas una estrella estos días que se trate de una persida y no una eta acuárida. El motivo es que son más fácilmente observables, y por eso suelen ser las más populares del verano.