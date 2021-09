¿Podrías estar un solo día sin internet? Ahora imagina pasar meses así por una gran tormenta solar. El Sol envía ráfagas de partículas magnetizadas constantemente a la Tierra, que generalmente no causan problemas demasiado relevantes, pero si una cantidad generosa de esas partículas impactara un día en nuestro planeta desembocaría en un “apocalipsis” tecnológico, nos avisan los expertos.

No obstante, aproximadamente cada siglo, esas llamaradas de partículas solares pueden desatar una tormenta solar. Esto supondría un problemón si sucediera a día de hoy, con la dependencia actual de las tecnologías e internet en todo el planeta, ha advertido una investigación presentada en la conferencia de comunicación de datos SIGCOMM 2021.

"Lo que realmente me hizo pensar en esto es que con la pandemia vimos lo poco preparado que estaba el mundo. No había un protocolo para lidiar con esto de manera efectiva, y ocurre lo mismo con la resiliencia de Internet", dijo Abdu Jyothi a WIRED. "Nuestra infraestructura no está preparada para un evento solar a gran escala".