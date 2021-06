"No estamos seguros de si estas señales son agua líquida o no, pero parecen estar mucho más extendidas de lo que encontró el artículo original", dice en un comunicado Jeffrey Plaut de JPL, co-investigador principal del orbitador MARSIS (Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding), que fue construido conjuntamente por la Agencia Espacial Italiana y el JPL. "O el agua líquida es común debajo del polo sur de Marte o estas señales son indicativas de algo más".