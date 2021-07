Se lo habíamos escuchado a la compañía japonesa Sumitomo Forestry, que también está desarrollando un satélite de madera con la ayuda de la Universidad de Kioto. Pero no serán los japoneses los primeros en probar esta maquinaria en el espacio, sino la empresa finlandesa Arctic Astronautics.

"Las únicas partes externas que no son de madera de Woodsat son los rieles de aluminio de las esquinas que se usan para su despliegue en el espacio más un palo de metal para selfies" , informan desde la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), que también participa en la iniciativa. Su tamaño es muy reducido (10x10x10 cm), como podemos apreciar en la siguiente imagen.

"Siempre me ha gustado hacer modelos de aviones, con muchas piezas de madera. Habiendo trabajado en el campo de la educación espacial, esto me hizo preguntarme; ¿Por qué no volamos ningún material de madera en el espacio?", ha dicho el impulsor de Arctic Astronautics, Jari Makinen.