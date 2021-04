Últimamente las noticias llegan desde otro planeta. Esta semana hemos conocido que el helicóptero Ingenuity ha logrado volar en Marte por primera y segunda vez, y el instrumento MOXIE ha extraído oxigeno de su atmósfera compuesta de CO2, dos hitos históricos en la exploración de nuestro vecino del sistema solar que allanan el camino a las futuras misiones. Y esto no es todo: a medida que el rover Perseverance comienza su búsqueda de indicadores vida antigua, un nuevo estudio sugiere que bajo la superficie sería un buen lugar para buscar una posible vida actual.

“Si hay vida, el subsuelo puede sustentarla”

"No sabemos si alguna vez comenzó la vida debajo de la superficie de Marte, pero si lo hiciera, creemos que habría suficiente energía allí para sostenerla hasta el día de hoy ".

Marte contiene hidrógeno y oxígeno

En lugares como la mina Kidd Creek de Canadá se ha encontrado que estos microbios "reductores de sulfato" viven a más de una milla bajo tierra, en agua que no ha visto la luz del día en más de mil millones de años. Tarnas ha estado trabajando con un equipo codirigido por el profesor de la Universidad de Brown Jack Mustard y la profesora Barbara Sherwood Lollar de la Universidad de Toronto para comprender mejor estos sistemas subterráneos, con miras a buscar hábitats similares en Marte y en otras partes del sistema solar. El proyecto, llamado Earth 4D: Subsurface Science and Exploration, cuenta con el apoyo del Canadian Institute for Advances Research.