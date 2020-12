Un nuevo estudio asocia el metano atmosférico con la presencia de vida en otros planetas

¿Podría proceder del vulcanismo?

Los científicos han propuesto que las atmósferas planetarias con abundante metano y dióxido de carbono en desequilibrio podrían ser una fuerte firma biológica. En la nueva investigación, que se publica en ‘The Planetary Science Journal’, los autores señalan que “pocos estudios han explorado la posibilidad de CH4 y CO2 no biológicos y pistas contextuales relacionadas". En este caso, no biológico significa volcanes.