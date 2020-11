La nueva 'miniluna' de la Tierra se acercará el próximo martes 1 de diciembre

El pasado mes de septiembre los astrónomos descubrieron un objeto a lo lejos que actuaba de manera extraña. Lo que bautizaron como 2020 SO dando por hecho que se trataba de un asteroide resultó tener una órbita muy extraña. Después de mucho investigar, uno de ellos dio con la respuesta: no era una roca, sino el cohete propulsor del Surveyor 2, que fue lanzado a la Luna en 1966. Es decir, basura espacial. El próximo martes 1 de diciembre 2020 SO se acercará a la Tierra.