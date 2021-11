La misión Toliman: un telescopio espacial buscará vida en las estrellas más cercanas

"Nadie está subestimando el desafío, pero nuestro diseño innovador incorpora nuevos trucos. Nuestro plan es una misión ágil y de bajo costo que ofrezca resultados a mediados de la década", dijo Tuthill. TOLIMAN son las siglas de Telescope for Orbit Locus Interferometric Monitoring of our Astronomical Neighbourhood, lo que indica el nuevo enfoque para la exploración y el descubrimiento de exoplanetas cercanos.