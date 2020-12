El agujero negro sería de los más grandes del universo

Utilizando los datos de Chandra obtenidos en 1999 y 2004, los astrónomos ya habían buscado en el centro de la gran galaxia central de Abell 2261 signos de un agujero negro supermasivo. Buscaron material que se había sobrecalentado mientras caía hacia el agujero negro y producía rayos X, pero no detectaron tal fuente.

Agujero negro en retroceso

Los astrónomos no han encontrado evidencia definitiva del retroceso de los agujeros negros y no se sabe si los agujeros negros supermasivos se acercan lo suficiente entre sí para producir ondas gravitacionales y fusionarse. Hasta ahora, los astrónomos solo han verificado las fusiones de agujeros negros mucho más pequeños. La detección de agujeros negros supermasivos que retroceden envalentonaría a los científicos que utilizan y desarrollan observatorios para buscar ondas gravitacionales de la fusión de agujeros negros supermasivos.

Aunque hay indicios de que se produjo una fusión de agujeros negros, ni los datos de Chandra ni del Hubble mostraron evidencia del agujero negro en sí. Gultekin y la mayoría de sus coautores, dirigidos por Sarah Burke-Spolaor de la Universidad de West Virginia, habían utilizado previamente el Hubble para buscar un grupo de estrellas que podrían haber sido arrastradas por un agujero negro en retroceso. Estudiaron tres grupos cerca del centro de la galaxia y examinaron si los movimientos de las estrellas en estos grupos son lo suficientemente altos como para sugerir que contienen un agujero negro de diez mil millones de masas solares. No se encontró evidencia clara de un agujero negro en dos de los grupos y las estrellas en el otro eran demasiado débiles para obtener conclusiones útiles.

También estudiaron previamente las observaciones de Abell 2261 con el telescopio Karl G. Jansky Very Large Array. La emisión de radio detectada cerca del centro de la galaxia mostró evidencia de que la actividad de un agujero negro supermasivo había ocurrido allí hace 50 millones de años , pero no indica que el centro de la galaxia contenga actualmente tal agujero negro.

Luego se dirigieron a Chandra para buscar material que se había sobrecalentado y produjo rayos X mientras caía hacia el agujero negro. Si bien los datos de Chandra revelaron que el gas caliente más denso no estaba en el centro de la galaxia, no revelaron ninguna posible firma de rayos X de un agujero negro supermasivo en crecimiento: no se encontró ninguna fuente de rayos X en el centro del cúmulo, o en cualquiera de los grupos de estrellas, o en el sitio de la emisión de radio.