Estas inmensas y transitorias exhibiciones de luz ocurren en ambos polos jovianos y anteriormente solo habían sido observadas por observatorios terrestres y en órbita terrestre, en particular el Telescopio Espacial Hubble de la NASA. Los resultados de este estudio aparecen en la revista 'AGU Advances' .

El primer vistazo a la noche de Júpiter

"Observar la aurora de Júpiter desde la Tierra no te permite ver más allá del limbo, hacia el lado nocturno de los polos de Júpiter. Las exploraciones de otras naves espaciales –Voyager, Galileo, Cassini– ocurrieron desde distancias relativamente grandes y no volaron sobre los polos, por lo que no pudieron ver la imagen completa", dijo en un comunicado Bertrand Bonfond, investigador de la Universidad de Lieja en Bélgica y autor principal del estudio.