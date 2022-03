Esta semana, el Govern proyectará su apuesta estratégica por el New Space en el Mobile World Congress 2022 de Barcelona bajo el título 'Catalonia looks Up', ofreciendo una experiencia inmersiva de 360 grados y de seis minutos de duración, con el objetivo de dar a conocer los beneficios de la conectividad IoT/5G y de las misiones espaciales con nanosatélites.