Las nubes noctilucentes son probablemente las más interesantes del cielo. Se forman tan altas que incluso los aviones pasan por debajo. Concretamente, brillan en la mesosfera, llegando a iluminar la atmósfera a 80 kilómetros de altitud. La mejor época para verlas es entre mayo y agosto, aunque no es tan fácil ‘cazarlas’. Te contamos cómo se forman y dónde tendrás más posibilidades de verlas.

Las nubes noctilucentes son una importante fuente de información

Son hechos que conocemos gracias a las observaciones del satélite Aeronomy of Ice in the Mesosphere (AIM) de la NASA, que fue lanzado en 2007.