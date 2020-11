La vasta Vía Láctea alberga, más allá de los planetas que conocemos, que orbitan el mismo Sol, otros que no giran alrededor de ninguna estrella. En ellos no existe el día, la noche o las estaciones, puesto que no reciben radiación de manera periódica. Los astrónomos los llaman planetas solitarios, y recientemente se ha descubierto el más pequeño conocido hasta ahora, similar a la Tierra, flotando libremente.