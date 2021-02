La procedencia del cloruro de hidrógeno

El gas cloruro de hidrógeno, o HCl, comprende un átomo de hidrógeno y cloro. Los científicos de Marte siempre estuvieron atentos a los gases a base de cloro o azufre porque son posibles indicadores de la actividad volcánica. Pero la naturaleza de las observaciones del cloruro de hidrógeno, el hecho de que se detectó en lugares muy distantes al mismo tiempo y la falta de otros gases que se esperarían de la actividad volcánica, apunta a una fuente diferente. Es decir, el descubrimiento sugiere una interacción superficie-atmósfera completamente nueva impulsada por las estaciones de polvo en Marte que no se había explorado previamente.

Se confirma la presencia de vapor de agua

El aumento del vapor de agua da pistas sobre la evolución del clima

“Con el Trace Gas Orbiter podemos observar la trayectoria de los isotopólogos del agua a medida que se elevan a la atmósfera con un nivel de detalle que antes no era posible. Las mediciones anteriores solo proporcionaron el promedio sobre la profundidad de toda la atmósfera. Es como si antes solo tuviéramos una vista 2D, ahora podemos explorar la atmósfera en 3D”, dice Ann Carine Vandaele, investigadora principal del instrumento Nadir and Occultation for MArs Discovery (NOMAD) que se utilizó para esta investigación.