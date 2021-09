El telescopio espacial Hubble ha observado que los vientos en el "carril" más externo de la Gran Mancha Roja de Júpiter se están acelerando. Y eso no es todo: esta inmensa formación del tamaño de la Tierra está cambiando de forma.

Usamos satélites y aviones en órbita terrestre para rastrear las grandes tormentas en la Tierra de cerca en tiempo real. "Dado que no tenemos un avión cazador de tormentas en Júpiter, no podemos medir continuamente los vientos en el sitio", explicó Amy Simon del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, quien contribuyó a la investigación. "Hubble es el único telescopio que tiene el tipo de cobertura temporal y resolución espacial que puede capturar los vientos de Júpiter con este detalle".

El cambio en la velocidad del viento que han medido con el Hubble asciende a menos de 2,5 kilómetros por hora por año terrestre. "Estamos hablando de un cambio tan pequeño que si no tuviera once años de datos del Hubble, no sabríamos que sucedió", dijo Simon. "Con Hubble tenemos la precisión que necesitamos para detectar una tendencia". El monitoreo continuo de Hubble permite a los investigadores revisar y analizar sus datos con mucha precisión a medida que continúan agregando. Las características más pequeñas que el Hubble puede revelar en la tormenta son apenas 150 kilómetros de ancho.