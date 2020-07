La enana blanca que viaja a 900.000 kilómetros por hora

La investigación, que publica 'Monthly Notices of the Royal Astronomical Society' y financiada por el Leverhulme Trust and Science and Technology Facilities Council (STFC), analiza una enana blanca que anteriormente tenía una composición atmosférica inusual y revela que la estrella probablemente fue una estrella binaria que sobrevivió a su explosión de supernova, que la envió a ella y a su compañera a volar a través de la Vía Láctea en direcciones opuestas.