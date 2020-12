Un calentamiento abrupto de 40 años

Terremotos de las Aleutianas

Leopold Lobkovsky es director del Laboratory for Geophysical Research of the Arctic and Continental Margins of the World Ocean del MIPT (Instituto de Física y Tecnología de Moscú). En su artículo, plantea la hipótesis de que los cambios abruptos de temperatura inexplicables podrían haber sido provocados por factores geodinámicos. Específicamente, señaló una serie de grandes terremotos en el Arco de las Aleutianas, que es el área sísmicamente activa más cercana al Ártico.