Más allá del aire acondicionado: 'cold tube' es la escapatoria al calor del futuro

En el futuro el ventilador será un aparato arcaico que mueve el aire caliente y el aire acondicionado será la estrella de cada casa en verano… O quizá no. Hay un inconveniente que solventar de los aires acondicionados y es que consumen muchísima energía y emiten CO2, además de que mueven los gérmenes, como hemos aprendido durante la pandemia por el coronavirus. De esta problemática nace ‘cold tube’, un invento que busca ser nuestra escapatoria al calor de aquí a unos años.

Lo han creado investigadores de la Universidad de Columbia Británica, la Universidad de Princeton, la Universidad de California, Berkeley y el Centro Singapur-ETH. Lo llaman ‘cold tube’, en español tubo de frío, y han demostrado que funciona. El estudio se publica en ‘Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)’.