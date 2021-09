"Estamos obteniendo más calor y humedad del océano que ingresa a la atmósfera porque el hielo marino actúa como una capa o una barrera entre la superficie relativamente cálida del océano y la atmósfera fría y seca de arriba", dice Boisvert. "Este calentamiento y humectación de la atmósfera r alentiza el crecimiento vertical del hielo marino, lo que significa que no será tan grueso, por lo que es más vulnerable a derretirse en los meses de verano".

El hielo marino no eleva el nivel global del mar directamente. Al igual que los cubitos de hielo en una bebida, el derretimiento del hielo marino no aumenta directamente el volumen de agua en el océano. Aun así, una extensión del hielo marino del Ártico que se reduce puede exponer el agua de mar relativamente cálida a las capas de hielo costeras y los glaciares de la región, provocando un mayor derretimiento que aporta agua dulce al océano y provoca un aumento del nivel del mar.

“El hecho de que las reformas del hielo marino y la polinia se cierren no significa que las condiciones vuelvan a la normalidad de inmediato”, dijo Boisvert. “A pesar de que las fuentes de humedad esencialmente se han ido, este efecto de nubes adicionales y un mayor efecto radiativo de las nubes a la superficie permanece durante un tiempo después [de que la polinia se congele]”.

“Podemos comparar tanto el hielo marino como las áreas de aguas abiertas, y las nubes sobre esos dos tipos de superficie lo suficientemente cerca, para que no tengamos que preocuparnos por grandes cambios en las condiciones atmosféricas que han confundido estudios previos”, dijo Taylor. “Si no hay una respuesta de la nube a un evento de polinia donde el hielo marino desaparece en el transcurso de unos días, no esperaría una respuesta en ningún otro lugar. La apertura de una polinia es un forzamiento muy fuerte y distinto".