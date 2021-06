El peso de cinco elefantes y el cuello de una jirafa

Este género de rinoceronte fue muy variado

Los investigadores notaron la aridez del Oligoceno temprano en Asia central en un momento en que el sur de Asia era relativamente húmedo, con un mosaico de paisajes boscosos y abiertos. "Las condiciones tropicales del Oligoceno tardío permitieron que el rinoceronte gigante regresara hacia el norte a Asia Central, lo que implica que la región tibetana todavía no se ha elevado como una meseta de gran altitud", dijo el profesor DENG Tao, del IVPP (Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology) de la Academia de Ciencias de China.