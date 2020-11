Datura, la planta inspiradora

Como parte de su investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, los académicos de las universidades de Central Lancashire y Southampton llevaron a cabo excavaciones en el sitio de una cueva en California después de descubrir una pintura rupestre que se cree que representa las flores de datura wrightii, una planta utilizada históricamente por sus propiedades alucinógenas como parte de elaboradas ceremonias.