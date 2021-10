Los glaciólogos a menudo llaman a la meseta tibetana y sus numerosas cadenas montañosas el "tercer polo" porque los paisajes escarpados y de gran altura contienen la mayor reserva de agua dulce fuera de las regiones polares. Esa agua se almacena en sus miles de glaciares, no obstante con el aumento de las temperaturas se han formado enormes y profundos lagos de deshielo que cada vez llenan más su paisaje.

Los dos lagos más grandes, Chibzhang Co y Dorsoidong Co , se han vuelto más grandes con el tiempo a medida que los glaciares de las montañas se han adelgazado y encogido, dice la NASA en un comunicado.

La diferencia de color entre los dos lagos en la imagen de 1987 se debió a que los dos lagos estaban separados por una delgada franja de tierra. El agua de deshielo de Dorsoidong Co procedía de los glaciares de las montañas del oeste; los de Chibzhang Co provienen de los glaciares del este. El agua de Dorsoidong Co probablemente tenía más sedimentos suspendidos el 12 de octubre de 1987, lo que hace que el agua parezca de un azul más claro. Los dos lagos se fusionaron en uno a mediados de la década de 2000 cuando el aumento del nivel del agua sumergió la franja de tierra.