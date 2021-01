"El mal manejo de esta grave crisis de salud mundial es una 'llamada de atención' para que los gobiernos, las instituciones y un público engañado no estén preparados para manejar las amenazas aún mayores que plantean la guerra nuclear y el cambio climático", señalan los responsables de esta iniciativa en un comunicado.

Más que nunca del ‘Fin del Mundo’

La pandemia es una llamada de atención

La doctora Rachel Bronson, presidenta y directora ejecutiva del Bulletin of the Atomic Scientists, dijo: "Las manecillas del Reloj del Juicio Final permanecen en 100 segundos antes de la medianoche, tan cerca de la medianoche como nunca. La letal pandemia de COVID-19 sirve como una 'llamada de atención' histórica, una ilustración vívida de que los gobiernos nacionales y las organizaciones internacionales no están preparados para manejar las amenazas que verdaderamente ponen fin a la civilización como las armas nucleares y el cambio climático".