Turkmenistán quiere apagar la Puerta al Infierno que lleva 50 años ardiendo

No está del todo claro cómo empezó el fuego en el corazón de Turkmenistán, pero la teoría apunta a que su origen está en una plataforma de perforación soviética que accidentalmente creó la enorme caverna de gas natural e hizo colapsar el suelo.

Otra opción sería echar cantidades inmensas de tierra sobre el agujero. Eso apagaría el fuego, aunque no detendría la fuga de gas, por lo que no sería del todo seguro y probablemente no interesaría al presidente de Turkmenistán.